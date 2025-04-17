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Райс о 2:1 с «Реалом»: «Знали, что придется терпеть. “Арсенал” представлял эту победу и добился ее. Хотим выиграть Лигу чемпионов»

В ответном матче ¼ финала лондонцы победили в гостях «Реал» (2:1, первая игра — 3:0).

Источник: Спортс"

"Особенный вечер для нашего клуба, исторический. У нас есть цель: хотим играть с лучшими командами и выиграть турнир.

Перед сегодняшним матчем многие говорили о возможном камбэке «Реала». Они много раз спасались в этом турнире. Но мы в себе не сомневались и подошли к этой игре с уверенностью. Знали, что придется терпеть, но мы победим. Мы представляли эту победу и добились ее.

Мы здорово играем в этом турнире, и у нас блестящее будущее — мы в этом абсолютно уверены. У нас есть Льюис-Скелли и Нванери, а также другие молодые ребята, так что у нас очень хороший сплав молодости и опыта«, — сказал полузащитник “Арсенала”.