Райс о 2:1 с «Реалом»: «Знали, что придется терпеть. “Арсенал” представлял эту победу и добился ее. Хотим выиграть Лигу чемпионов»

Перед сегодняшним матчем многие говорили о возможном камбэке «Реала». Они много раз спасались в этом турнире. Но мы в себе не сомневались и подошли к этой игре с уверенностью. Знали, что придется терпеть, но мы победим. Мы представляли эту победу и добились ее.