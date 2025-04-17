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Тренер «Ростова» Альба о 0:2 с «Зенитом»: «Против такого соперника тяжело, когда теряешь концентрацию»

Дончане проиграли ответный матч полуфинала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (первая игра — 0:1).

Источник: Спортс"

— Что изменилось после перерыва?

— Второй тайм изначально тоже был хорошим, но один раз потеряли концентрацию, затем пропустили второй гол. Против такого соперника тяжело, когда теряешь концентрацию, но первый тайм был хорошим и начало второго — тоже. Пробовали, но не получилось. Двигаемся дальше.

— А почему «Ростов» мог потерять концентрацию?

— Не знаю почему. Надо тренироваться, анализировать, что произошло и как можно быстрее это улучшать.

— В Кубке у вашей команды есть еще второй шанс, команда сыграет в Пути регионов.

— Это очередной шанс для нас. Конечно, будем им пользоваться. Вернемся с новыми силами, — сказал тренер «Ростова».