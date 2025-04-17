Тренер «Ростова» Альба о 0:2 с «Зенитом»: «Против такого соперника тяжело, когда теряешь концентрацию»

— Второй тайм изначально тоже был хорошим, но один раз потеряли концентрацию, затем пропустили второй гол. Против такого соперника тяжело, когда теряешь концентрацию, но первый тайм был хорошим и начало второго — тоже. Пробовали, но не получилось. Двигаемся дальше.