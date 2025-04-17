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Павар о выходе «Интера» в ½ финала ЛЧ: «Не ставим никаких рамок, раз уж прошли так далеко. Хотим продолжать»

В ответном матче ¼ финала миланцы сыграли дома вничью с «Баварией» (2:2, первая игра — 2:1).

Источник: Спортс"

"Гол очень меня порадовал, но больше всего я счастлив за команду, которая прошла серьезное испытание на оборону и достигла большой цели. Это было нелегко, но мы знали, что будет непросто. Мы проделали большую работу.

Мы много терпели. Знали, что успешная игра в обороне может стать залогом успеха. Мы очень хорошо выполнили свою работу. Мы не ставим никаких рамок, раз уж прошли так далеко. Хотим продолжать. У нас отличная команда с замечательными тренерами, которые успешно работают с нами вот уже два года«, — сказал защитник “Интера”.