Павар о выходе «Интера» в ½ финала ЛЧ: «Не ставим никаких рамок, раз уж прошли так далеко. Хотим продолжать»

Мы много терпели. Знали, что успешная игра в обороне может стать залогом успеха. Мы очень хорошо выполнили свою работу. Мы не ставим никаких рамок, раз уж прошли так далеко. Хотим продолжать. У нас отличная команда с замечательными тренерами, которые успешно работают с нами вот уже два года«, — сказал защитник “Интера”.