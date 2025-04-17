Вратарь «Чикаго» отказался подписать футболку «Барсы» после игры с «Интер Майми». Брэйди сказал настаивавшему фанату: «Это не наше»

Лионель Месси провел большую часть карьеры в «Барселоне», которую он представлял в течение 17 сезонов. Кроме того, в «Интер Майми» играют выступавшие за «Барсу» Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. За каталонский клуб выступал и главный тренер команды Хавьер Маскерано.