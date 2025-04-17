Вратарь «Чикаго» отказался подписать футболку «Барсы» после игры с «Интер Майми». Брэйди сказал настаивавшему фанату: «Это не наше»

После игры к вратарю Кристоферу Брэйди подошла группа фанатов, желавшая получить автографы возле туннеля для игроков. Среди различных предметов, протянутых футболисту для подписи, была футболка «Барселоны».
Брэйди вежливо отказался подписывать эту футболку. Когда фанат настоял, голкипер ответил: «Это не наше». Затем он начал расписываться на мерче «Чикаго Файр» для других болельщиков.
Лионель Месси провел большую часть карьеры в «Барселоне», которую он представлял в течение 17 сезонов. Кроме того, в «Интер Майми» играют выступавшие за «Барсу» Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. За каталонский клуб выступал и главный тренер команды Хавьер Маскерано.