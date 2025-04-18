Аморим о 5:4 с «Лионом»: «При счете 2:4 казалось, что все кончено — но только не здесь, я смотрел финал ЛЧ-1999. Такие моменты могут многое изменить в сознании игроков “МЮ”

Мы хорошо начали, но были недостаточно стабильны, чтобы поддерживать такую игру в течение длительного времени. Когда я чувствую, что команда немного устает, мы часто проигрываем. Мы должны были действовать лучше в эпизодах с двумя пропущенными голами. Многое еще предстоит улучшить, но характер никуда не делся.