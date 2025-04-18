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Аморим о 5:4 с «Лионом»: «При счете 2:4 казалось, что все кончено — но только не здесь, я смотрел финал ЛЧ-1999. Такие моменты могут многое изменить в сознании игроков “МЮ”

Манчестер Юнайтед победил Лион в финала турнира (5:4, первая игра 2:2), забив на 120-й и 121-й минутах, и пробился в следующий раунд.
Источник: Спортс"

«Я смотрел документальный фильм о финале Лиги чемпионов 1999 года (“МЮ” обыграл “Баварию” (2:1), забив на 91-й и 93-й — Спортс»") в поисках вдохновения.

Это был отличный вечер. Команда устала. При счете 2:4 казалось, что все кончено — но только не здесь. Здесь все возможно.

Мы выпустили Харри Магуайра в атаку, потому что он единственный, кто может забить головой. Майну пока не набрал форму после травмы. Но он действительно хорош на ограниченном пространстве и способен забивать такие голы. Сегодня был хороший день.

Мы хорошо начали, но были недостаточно стабильны, чтобы поддерживать такую игру в течение длительного времени. Когда я чувствую, что команда немного устает, мы часто проигрываем. Мы должны были действовать лучше в эпизодах с двумя пропущенными голами. Многое еще предстоит улучшить, но характер никуда не делся.

Это один из тех моментов, которые могут многое изменить. Иногда мы просто смотрим на тактический и физический аспект. Но такие моменты могут многое изменить в сознании игроков.

Мы должны быть по-настоящему сосредоточены на Лиге Европы и рискнуть, выпуская молодых ребят в чемпионате. Болельщики должны понимать, что мы должны сосредоточиться на Лиге Европы«, — сказал главный тренер “Манчестер Юнайтед”.