Магуайр о 5:4 с «Лионом»: «При 2:4 чувствовал, что у “МЮ” есть шансы. Мне довелось забить победный гол — это потрясающее чувство»

"Это была невероятная игра, мы очень усердно работали. Во втором тайме мы полностью контролировали игру, имели шансы забить третий гол, но затем они забили из ничего. Это застало нас врасплох.
Проигрывать со счетом 2:4 в дополнительное время команде, которая играет вдесятером, — это не очень хорошо, мы слишком сильно раскрылись. Но мы держались стойко и проявили отличный дух. Вот какой эффект оказывает этот стадион".
О своем голе.
«Я чувствовал, что четвертый их гол стал для нас сокрушительным ударом, но у нас были шансы отыграться. Забить победный гол довелось мне, это было потрясающее чувство».
О возможном фоле на защитнике в эпизоде с голом.
«Он пятился назад, но я просто придержал его рукой, это и близко не фол», — сказал защитник «Манчестер Юнайтед».