Сутормин о будущем в «Зените»: «Еще рано говорить. Все вопросы можно обсуждать по окончании сезона»

— Общались с Семаком?
— Поздоровались, пару слов сказали друг другу.
— Были разговоры по поводу вашего будущего в «Зените»?
— По поводу этого ко мне не обращались. Еще рано говорить об этом. Все вопросы можно обсуждать по окончании сезона.
— Следите за матчами «Зенита»?
— Да, по возможности читаю новости, обзоры смотрю.
— Главная мотивация «Ростова» сейчас — это победа в Кубке?
— Главная мотивация — побеждать в каждом матче. Будем стараться это делать, — сказал Сутормин после ответного матча ½ финала Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:2) в Пути РПЛ.