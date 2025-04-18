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Сутормин о будущем в «Зените»: «Еще рано говорить. Все вопросы можно обсуждать по окончании сезона»

Аренда хавбека в «Ростове» рассчитана до конца сезона. 30 июня истекает срок контракта 31-летнего игрока с петербургским клубом.

Источник: Спортс"

— Общались с Семаком?

— Поздоровались, пару слов сказали друг другу.

— Были разговоры по поводу вашего будущего в «Зените»?

— По поводу этого ко мне не обращались. Еще рано говорить об этом. Все вопросы можно обсуждать по окончании сезона.

— Следите за матчами «Зенита»?

— Да, по возможности читаю новости, обзоры смотрю.

— Главная мотивация «Ростова» сейчас — это победа в Кубке?

— Главная мотивация — побеждать в каждом матче. Будем стараться это делать, — сказал Сутормин после ответного матча ½ финала Фонбет Кубка России с «Зенитом» (0:2) в Пути РПЛ.