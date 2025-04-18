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Хайкин о двух сэйвах в серии 11-метровых с «Лацио»: «Запомню надолго. Первый раз в карьере били послематчевые пенальти»

Голкипер Буде-Глимт выразил мнение после ответного матча финала Лиги Европы (1:3, 3:2 по пен, первая игра 2:0).
Источник: Спортс"

— Тяжело сейчас собрать все в голове у себя, потому что много чего произошло. И, конечно, неприятно, когда пропускаешь на последней секунде основного времени, но мы не сдались и продолжали. Даже после 0:3 поговорили и сказали себе, что неважно, что случится — мы идем до конца. Первый раз в нашей истории, в моей карьере, били [послематчевые] пенальти, и я очень рад, что так произошло.

— Где больше нравится играть — в холоде, в снегу, при экстремальных условиях, либо здесь, на натуральном газоне, в тепле?

— Играем где придется, и мне нравится играть и у нас дома, в принципе, Но тем не менее такие игры, когда высокий накал, высокий прессинг у соперника и много моментов — я очень люблю такие игры, честно говоря, и да, к этому тоже надо быть готовым.

На самом деле атмосфера показала сегодня, что, абстрагируясь от всего каким-то образом, моя работа — быть здесь и сейчас, неважно, как трибуны поведут себя. Тем более мы как команда были уже в таких ситуациях, один «Олимпиакос» чего взять в предыдущем раунде. Поэтому да, я люблю, когда полный стадион, мне нравится, когда клевая атмосфера, и эту ночь запомню надолго, — сказал Хайкин.