Хайкин о двух сэйвах в серии 11-метровых с «Лацио»: «Запомню надолго. Первый раз в карьере били послематчевые пенальти»

— Тяжело сейчас собрать все в голове у себя, потому что много чего произошло. И, конечно, неприятно, когда пропускаешь на последней секунде основного времени, но мы не сдались и продолжали. Даже после 0:3 поговорили и сказали себе, что неважно, что случится — мы идем до конца. Первый раз в нашей истории, в моей карьере, били [послематчевые] пенальти, и я очень рад, что так произошло.