Прудников о «Спартаке»: «Станкович горит, живет футболом. При нем команда в носу не ковыряется. Даже 3-е место в РПЛ — результат положительный»

Кроме чемпионства, еще идет раскрытие молодежи, построение самой игры. Я вижу по поведению — Станкович горит, живет футболом. Мы не знаем, насколько игроки выполняют его указания. Видно, что при Станковиче команда в носу не ковыряется. Даже в матче с Махачкалой (1:2), когда в первом тайме непонятно было, кто аутсайдер, а кто нет. После перерыва вышла другая команда, потому что тренер подобрал слова, и «Спартак» начал атаковать.