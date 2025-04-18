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Прудников о «Спартаке»: «Станкович горит, живет футболом. При нем команда в носу не ковыряется. Даже 3-е место в РПЛ — результат положительный»

"У нас всегда ждут от тренера результат здесь и сейчас. Но любому специалисту надо дать поработать, тем более не в своей стране. Думаю, даже третье место в чемпионате — результат положительный, это не десятое как когда-то.

Источник: Sports

"У нас всегда ждут от тренера результат здесь и сейчас. Но любому специалисту надо дать поработать, тем более не в своей стране. Думаю, даже третье место в чемпионате — результат положительный, это не десятое как когда-то. Скорее всего, руководство поставило самые высокие задачи перед Станковичем, командой.

Кроме чемпионства, еще идет раскрытие молодежи, построение самой игры. Я вижу по поведению — Станкович горит, живет футболом. Мы не знаем, насколько игроки выполняют его указания. Видно, что при Станковиче команда в носу не ковыряется. Даже в матче с Махачкалой (1:2), когда в первом тайме непонятно было, кто аутсайдер, а кто нет. После перерыва вышла другая команда, потому что тренер подобрал слова, и «Спартак» начал атаковать.

Значит, он может объяснить, донести. Считаю, что если каждый год менять тренера, то это ни к чему не приводит«, — сказал бывший форвард “Спартака”.