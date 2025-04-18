Депутат Свищев предложил клубам делать страховые взносы: «В случае форс-мажора комиссия РПЛ берет на себе кризисное управление»

Это один из вариантов. Могут быть и другие, но нельзя допускать того, чтобы из-за этой ситуации страдали все: болельщики, другие клубы, имидж лиги. Такие вещи допускать нельзя. Мы должны обеспечить финансовую стабильность лиге и ее участникам, — сказал депутат Госдумы РФ.