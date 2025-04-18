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Депутат Свищев предложил клубам делать страховые взносы: «В случае форс-мажора комиссия РПЛ берет на себе кризисное управление»

Сообщалось, что «Химки» могут сыграть с «Зенитом» в воскресенье резервным составом из-за финансовых проблем.

Источник: Спортс"

— Эта ситуация очень неприятный звоночек для руководителей РПЛ. Ведь такая проблема может в дальнейшем быть и с другими клубами. Это большие имиджевые потери.

Я бы в такой ситуации рассмотрел историю со страховыми начислениями. У нас же есть история с банками. Почему бы клубам, когда у них стабильное финансирование, не сделать страховые отчисления?

— То есть, условно, клубы должны будут сделать некий взнос, и в случае кризисной ситуации руководство РПЛ будет выступать в качестве «подстраховки»?

— Конечно. Допустим, ты участник РПЛ и должен сделать отчисления в некий резервный фонд независимо, какое у тебя положение. И в случае форс-мажорной ситуации, с которой мы сейчас столкнулись, комиссия РПЛ принимает решение, что берет на себе кризисное управление клубом.

Это один из вариантов. Могут быть и другие, но нельзя допускать того, чтобы из-за этой ситуации страдали все: болельщики, другие клубы, имидж лиги. Такие вещи допускать нельзя. Мы должны обеспечить финансовую стабильность лиге и ее участникам, — сказал депутат Госдумы РФ.

Дубль «Химок» действительно сыграет с «Зенитом»? Основа продолжает бойкот.