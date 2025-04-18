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Аморим об «МЮ» в АПЛ: «Выступаем ниже своих возможностей. Недотягиваем во многих аспектах. В плане физики справляемся лучше в Лиге Европы»

После 32 туров манкунианцы занимают в таблице 14-е место. В Лиге Европы «МЮ» пробился в ½ финала, где сыграет с «Атлетиком».

Источник: Спортс"

"Показатель работы тренера — выступление в чемпионате. Ты можешь быть хорош в еврокубковых матчах, но как тренера команды тебя оценивают по результатам в чемпионате. И мы выступаем ниже своих возможностей.

Мы недотягиваем во многих аспектах. Гарначо был очень уставшим, но по ходу матча он единственный, кто способен играть в переходных фазах.

Есть ли проблемы с физикой и мощью? Когда играем против европейских команд, то справляемся лучше, но в АПЛ мы сильно мучаемся в этом плане«, — сказал тренер “Манчестер Юнайтед”.