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Лионель Месси: «Гвардиола в какой-то мере навредил футболу. Все хотели копировать “Барсу”, но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом»

"Гвардиола из иного мира. Он другой, видит то, чего не видит никто. Он изменил футбол. Все хотели нас копировать.

На самом деле, он в какой-то мере навредил футболу — люди пытались играть так же, как наша «Барселона». Но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом в полузащите, а отношения между игроками и тренером были идеальными«, — сказал нападающий “Интер Майами”, выступавший ранее за “Барселону”.