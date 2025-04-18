Лионель Месси: «Гвардиола в какой-то мере навредил футболу. Все хотели копировать “Барсу”, но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом»

На самом деле, он в какой-то мере навредил футболу — люди пытались играть так же, как наша «Барселона». Но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом в полузащите, а отношения между игроками и тренером были идеальными«, — сказал нападающий “Интер Майами”, выступавший ранее за “Барселону”.