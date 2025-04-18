Месси хотел перейти в «Барсу» после ЧМ-2022: «Целью было возвращение домой, но это оказалось невозможно. Решение уехать в МЛС — семейное»

«После чемпионата мира я не видел себя ни в одной другой европейской команде, кроме “Барсы”. Моей целью было вернуться домой, где все начиналось. Но, к сожалению, это оказалось невозможно.
Решение перейти в МЛС было исключительно семейным. Мы приехали в США, в Майами, чтобы получить этот новый опыт«, — сказал чемпион мира и игрок “Интер Майами” Лионель Месси ютуб-каналу Simplemente fútbol.
Лионель Месси: «Гвардиола навредил футболу в какой-то мере. Все хотели копировать “Барсу”, но у нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом. Пеп из иного мира».