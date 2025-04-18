Пьянич о том, что он не знает Овечкина: «Мне так стыдно — думал, что это футболист какой-то. Александр настолько важен в России, большая легенда»

— Ты правда не знаешь, кто такой Александр Овечкин?
— Мне так стыдно, честно говоря. К сожалению, я никогда не смотрел хоккей. Я думал, что это футболист какой-то, и я не знал, что ответить. Я просто сказал: «Слушайте, извините, я не знаю».
На следующий день я прочитал в боснийской газете, что это российский хоккеист, который побил рекорд по количеству голов. И меня спрашивали по этому вопросу.
Он настолько важен в России. Очень сожалею на самом деле. Он большая легенда.
Может быть, у меня будет возможность пойти на хоккей, посмотреть, — сказал полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.