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Пьянич о том, что он не знает Овечкина: «Мне так стыдно — думал, что это футболист какой-то. Александр настолько важен в России, большая легенда»

После того, как капитан Вашингтона побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, футболист ЦСКА сказал, что не знает российского хоккеиста.
Источник: Спортс"

— Ты правда не знаешь, кто такой Александр Овечкин?

— Мне так стыдно, честно говоря. К сожалению, я никогда не смотрел хоккей. Я думал, что это футболист какой-то, и я не знал, что ответить. Я просто сказал: «Слушайте, извините, я не знаю».

На следующий день я прочитал в боснийской газете, что это российский хоккеист, который побил рекорд по количеству голов. И меня спрашивали по этому вопросу.

Он настолько важен в России. Очень сожалею на самом деле. Он большая легенда.

Может быть, у меня будет возможность пойти на хоккей, посмотреть, — сказал полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич.