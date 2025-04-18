Месси о первых играх за «Барсу»: «Роналдиньо, Деку, Пуйоль, Хави, Иньеста — великие имена, раздевалка была исключительной, я благодарен за прием. Мы выиграли ЛЧ впервые за много лет»

"Я всегда говорю, что первая раздевалка, в которую я вошел, была исключительной. Я очень благодарен за тот прием, который мне оказали все: Роналдиньо, Деку, Силвиньо, а также Хави, Иньеста и Пуйоль.
Были великие имена, и команда была невероятной. Мы выиграли Лигу чемпионов впервые за много лет.
То, что Райкард (тренер «Барсы» с 2003 по 2008 год — Спортс«“) доверился мне и сделал меня частью команды, было здорово. Я действительно наслаждался”, — сказал Лионель Месси ютуб-каналу Simplemente fútbol.
Месси хотел перейти в «Барсу» после ЧМ-2022: «Целью было возвращение домой, но это оказалось невозможно. Решение уехать в МЛС — семейное».