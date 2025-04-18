Гаврилов о Дзюбе: «Что вы с ним носитесь, это сильный игрок, что ли? Уровень РПЛ упал — в ней и я в 80 лет смогу забивать»

Я вообще не понимаю, что вы все с этим Дзюбой носитесь. Это какой-то сильный игрок, что ли? Ну, забил больше всех, но учитывать надо, кто сейчас в чемпионате играет. Уровень лиги у нас упал. Не видите этого, что ли?