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Гаврилов о Дзюбе: «Что вы с ним носитесь, это сильный игрок, что ли? Уровень РПЛ упал — в ней и я в 80 лет смогу забивать»

36-летний форвард Акрона в этом сезоне провел 18 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Источник: Sports

В 25-м туре Мир российской Премьер-лиги тольяттинский клуб встретится со «Спартаком».

«Пусть тренеры “Спартака” думают, как против него играть. “Спартак” — это всегда для всех раздражитель, не только для Дзюбы.

Я вообще не понимаю, что вы все с этим Дзюбой носитесь. Это какой-то сильный игрок, что ли? Ну, забил больше всех, но учитывать надо, кто сейчас в чемпионате играет. Уровень лиги у нас упал. Не видите этого, что ли?

И я в нынешнем чемпионате в 80 лет забивать смогу«, — сказал бывший игрок “Спартака” Юрий Гаврилов.

Дзюба отправил воздушный поцелуй в камеру, говоря о несостоявшемся переходе в «Факел»: «Асхабадзе зарубил. Роман Гурамович, огромный привет!».