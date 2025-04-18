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Миранчук вошел в топ-10 самых дорогих игроков МЛС на Transfermarkt. Месси и Пуч делят 1-е место

В топ-10 попал российский хавбек Атланты Алексей Миранчук, которого оценили в 10 млн евро.
Источник: Спортс"

В десятку самых дорогих футболистов МЛС вошли:

1−2. Лионель Месси («Интер Майами») — 20 млн евро.

1−2. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — 20 млн.

3. Эммануэль Латте-Лат («Атланта») — 18 млн.

4−5. Эвандер («Цинциннати») — 14 млн.

4−5. Кевин Денки («Цинциннати») — 14 млн.

6−8. Ирвин Лосано («Сан-Диего») — 12 млн.

6−8. Мигель Альмирон («Атланта») — 12 млн.

6−8. Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси») — 12 млн.

9−10. Алексей Миранчук («Атланта») — 10 млн.

9−10. Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») — 10 млн.