Миранчук вошел в топ-10 самых дорогих игроков МЛС на Transfermarkt. Месси и Пуч делят 1-е место

В десятку самых дорогих футболистов МЛС вошли:
1−2. Лионель Месси («Интер Майами») — 20 млн евро.
1−2. Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — 20 млн.
3. Эммануэль Латте-Лат («Атланта») — 18 млн.
4−5. Эвандер («Цинциннати») — 14 млн.
4−5. Кевин Денки («Цинциннати») — 14 млн.
6−8. Ирвин Лосано («Сан-Диего») — 12 млн.
6−8. Мигель Альмирон («Атланта») — 12 млн.
6−8. Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси») — 12 млн.
9−10. Алексей Миранчук («Атланта») — 10 млн.
9−10. Джозеф Пэйнтсил («Лос-Анджелес Гэлакси») — 10 млн.