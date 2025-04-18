Комментатор Шнякин признался, что его бесит в современном футболе: «На ум приходят две вещи»

«Уверен, сейчас нарвусь на критику или даже хейт, но мне VAR нравится. И всегда нравился. С какими же муками тяжеловесный менеджмент мирового футбола пришел к этому очевидному новшеству. Как же долго они шли к видеоповторам! Но вот уже 8 лет VAR работает на элитном уровне — и он принес уйму пользы. Понимаете, в чем дело? Когда раз в неделю произойдет какой-то скандал, завирусится какая-то ошибка, допущенная видеосудьями, об этом будут громко говорить. Будут прибивать идею VAR. Но среднестатистический зритель перестал замечать, сколько бредятины, ужаса, очевидных и невероятных ошибок VAR исправляет. На всех уровнях. Мы когда видим хороший повтор, что часто говорим? “Ааа, ну все очевидно, сейчас VAR исправит”. Мы привыкли к этому. А если бы видеосудейства не было? Справедливость в футболе продолжала бы страдать.



К тому же мне очень нравится та драматургия, которую VAR добавил в футбол. Условный “Рубин” забил условному “Ливерпулю”. Игроки и фанаты казанцев порадовались. Но вот арбитр делает паузу, началась VAR-проверка, а у игроков и фанатов ливерпульцев появилась надежда. Тогда как казанские испытывают смешанные чувства. Но все же гол засчитывают: первые получают еще одну дозу дофамина, радуются вновь, а вторые глубже разочаровываются. И такие сценарии бывают разными», — сказал комментатор в интервью изданию «Вечерняя Казань».