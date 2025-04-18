Комментатор Шнякин признался, что его бесит в современном футболе: «На ум приходят две вещи»

«На ум приходят две вещи. Первая — симуляции. Моя юность прошла на дзюдоистских коврах, поэтому нарисованные падения, подкошенные ножки, крики умирающих меня дико раздражают. Особенно глупейшие падения в эпоху VAR.
А второе — это перенасыщение матчами. Вместо того, чтобы идейно и качественно развивать футбол, корректировать правила, подталкивать развитие игры в сторону атаки и зрелища, ФИФА и УЕФА тупо увеличивают количество игр! Они буквально заваливают зрителя матчами. В своем детстве я сгорал от нетерпения во вторник или среду, когда включал в 22:45 НТВ и смотрел матчи “Спартака” с “Интером” и “Реалом”. В этом был эксклюзив, особенные чувства. А сейчас футбол прет изо всех щелей. Здорово, индустрия развивается, трансляции стали доступны, но молодому зрителю это может надоесть. На Евро играет больше команда, формат чемпионата мира тоже расширяется, в Лиге чемпионов и Лиге Европы все больше матчей, еще и новый еврокубок придумали — Лига конференций. Клубный чемпионат мира предстанет перед нами огромным летним турниром. Да, это расширение границ футбола. Но станет ли он от этого смотрибельнее? Особенно на фоне участившихся травм лучших игроков, топовых звезд, истерзанных бесконечными матчами за клуб и сборную. Испанец Родри, который на костылях поднимался на сцену за “Золотым мячом” — это самая символичная из картинок современного футбола», — заявил Шнякин, который также рассказал о своем отношении к видеопомощник судьи.
«Уверен, сейчас нарвусь на критику или даже хейт, но мне VAR нравится. И всегда нравился. С какими же муками тяжеловесный менеджмент мирового футбола пришел к этому очевидному новшеству. Как же долго они шли к видеоповторам! Но вот уже 8 лет VAR работает на элитном уровне — и он принес уйму пользы. Понимаете, в чем дело? Когда раз в неделю произойдет какой-то скандал, завирусится какая-то ошибка, допущенная видеосудьями, об этом будут громко говорить. Будут прибивать идею VAR. Но среднестатистический зритель перестал замечать, сколько бредятины, ужаса, очевидных и невероятных ошибок VAR исправляет. На всех уровнях. Мы когда видим хороший повтор, что часто говорим? “Ааа, ну все очевидно, сейчас VAR исправит”. Мы привыкли к этому. А если бы видеосудейства не было? Справедливость в футболе продолжала бы страдать.
К тому же мне очень нравится та драматургия, которую VAR добавил в футбол. Условный “Рубин” забил условному “Ливерпулю”. Игроки и фанаты казанцев порадовались. Но вот арбитр делает паузу, началась VAR-проверка, а у игроков и фанатов ливерпульцев появилась надежда. Тогда как казанские испытывают смешанные чувства. Но все же гол засчитывают: первые получают еще одну дозу дофамина, радуются вновь, а вторые глубже разочаровываются. И такие сценарии бывают разными», — сказал комментатор в интервью изданию «Вечерняя Казань».