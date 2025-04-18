«Если тот самый триумфальный “Интер”, выигравший требл, смог остановить Месси, то и с Ямалем справиться по силам. Очевидно, что Индзаги не позволит Ямалю или Рафинье получить слишком много свободного пространства. У лидеров «Барселоны» слишком высокий уровень индивидуального мастерства, чтобы их можно было останавливать в открытой игре. А Левандовски — это убийца в штрафной. Но «Интер» умеет плотно закрываться и сохранять баланс. Ключевое сражение развернется в центре поля. Класс Педри и де Йонга — против мастерства и динамизма Бареллы, Чалханоглу и Мхитаряна. Оба хавбека «Барсы» великолепно умеют переходить от обороны к атаке. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы остановился на полузащите «нерадзурри». Немногие клубы в Европе могут похвастаться таким организованным и сыгранным центром поля«, — написал бывший тренер “Милана”, “Ювентуса”, “Реала” и сборной России.