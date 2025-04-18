РФС пожизненно дисквалифицировал двух экс-футболистов «Коломны»

Выступающая в дивизионе Б Второй лиги «Коломна» 1 августа 2024 года проиграла клубу Медиалиги «Амкалу» в матче первого раунда пути регионов Кубка России со счетом 1:8. После игры в социальных сетях начало распространяться мнение, что «Коломна» сдала матч. Защитник Симбаев был отчислен из команды 3 августа. Вратарь Мерзлюк сыграл против «Орла» (0:4) 8 сентября, после чего еще один раз попал в заявку «Коломны».