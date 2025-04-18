РФС пожизненно дисквалифицировал двух экс-футболистов «Коломны»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности бывших игроков «Коломны» Никиту Мерзлюка и Кадыргали Симбаева за организацию договорного матча, сообщается на официальном сайте РФС.
Выступающая в дивизионе Б Второй лиги «Коломна» 1 августа 2024 года проиграла клубу Медиалиги «Амкалу» в матче первого раунда пути регионов Кубка России со счетом 1:8. После игры в социальных сетях начало распространяться мнение, что «Коломна» сдала матч. Защитник Симбаев был отчислен из команды 3 августа. Вратарь Мерзлюк сыграл против «Орла» (0:4) 8 сентября, после чего еще один раз попал в заявку «Коломны».
В пятницу КДК РФС принял решение «запретить Никите Мерзлюку и Кадыргали Симбаеву осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно». Также организация засчитала результат матча «Амкал» — «Коломна».