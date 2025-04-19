В Казахстане автобус с детской футбольной командой попал в ДТП

«На автодороге “Астана-Ерейментау-Шидерты” произошло дорожно- транспортное происшествие с участием микроавтобуса марки “Мерседес”. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. Установлено что несовершеннолетние ехали из города Павлодар в Астану на соревнования. В результате аварии на месте скончался тренер. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей», — сообщили в ДП региона.