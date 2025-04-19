В Казахстане автобус с детской футбольной командой попал в ДТП

АЛМА-АТА, 19 апр — РИА Новости. Автобус с детской футбольной командой, направлявшейся из Павлодара в Астану на соревнования, попал в ДТП, тренер погиб, 16 подростков госпитализированы, сообщили РИА Новости в департаменте полиции (ДП) Акмолинской области.
«На автодороге “Астана-Ерейментау-Шидерты” произошло дорожно- транспортное происшествие с участием микроавтобуса марки “Мерседес”. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства, совершая маневр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. Установлено что несовершеннолетние ехали из города Павлодар в Астану на соревнования. В результате аварии на месте скончался тренер. Дети доставлены в медицинское учреждение и находятся под наблюдением врачей», — сообщили в ДП региона.
Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Уточняется, что руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось. По данному факту проводится проверка, заключили в полиции.