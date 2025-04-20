«Атланта» Миранчука проиграла «Филадельфии» в матче МЛС

Встреча, прошедшая в Честере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Куинн Салливан (27-я минута), Дэнли Жан Жак (50) и Тай Барибо (84). На 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист «Филадельфии» Йован Лукич.