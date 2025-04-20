«Атланта» Миранчука проиграла «Филадельфии» в матче МЛС

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. «Атланта Юнайтед» потерпела разгромное поражение от «Филадельфии Юнион» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (МЛС).
Встреча, прошедшая в Честере, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Куинн Салливан (27-я минута), Дэнли Жан Жак (50) и Тай Барибо (84). На 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален футболист «Филадельфии» Йован Лукич.
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и не отметился результативными действиями.
«Атланта» (9 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда 26 апреля на выезде встретится с «Орландо Сити».