Оливье Жиру забил гол впервые после перехода в «Лос-Анджелес»

В нынешнем сезоне Жиру провёл за «Лос-Анджелес» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.