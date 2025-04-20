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Оливье Жиру забил гол впервые после перехода в «Лос-Анджелес»

Французский нападающий Лос-Анджелеса Оливье Жиру ударом со штрафного забил свой первый гол за клуб в матче с Портленд Тимберс (3:3) в МЛС сезона-2025.

Источник: Чемпионат.com

Игра прошла на стадионе «Провиденс Парк» в Портленде.

На восьмой минуте нападающий «Портленда» Фелипе Мора открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 42-й минуте форвард Сантьяго Морено увеличил преимущество хозяев. На 45-й минуте нападающий Оливье Жиру со штрафного удара отыграл один мяч гостей.

На 64-й минуте форвард Давид Мартинес сравнял счёт. На 66-й минуте Мора вывел «Портленд» вперёд, оформив дубль во встрече. На 90-й минуте нападающий Дени Буанга с пенальти сравнял счёт — 3:3.

В нынешнем сезоне Жиру провёл за «Лос-Анджелес» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 декабря 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.