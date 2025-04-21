Леау перед «Интером» в Кубке: «Последняя возможность для “Милана” изменить сезон. Мы должны выйти в финал»

Это дерби, много говорить не нужно. Нам нужно подойти к матчу с правильным настроем на победу и поверить, что мы способны выиграть этот трофей. Это крайне важный матч, который может изменить наш сезон. Это последняя возможность«, — сказал вингер “Милана”.