Леау перед «Интером» в Кубке: «Последняя возможность для “Милана” изменить сезон. Мы должны выйти в финал»

"Мы должны отдать все ради победы, выйти в финал и осчастливить всех своих болельщиков. Ну, и себя порадовать тоже, ведь этот сезон очень сложный.
Это дерби, много говорить не нужно. Нам нужно подойти к матчу с правильным настроем на победу и поверить, что мы способны выиграть этот трофей. Это крайне важный матч, который может изменить наш сезон. Это последняя возможность«, — сказал вингер “Милана”.
Ранее в сезоне «россонери» выиграли Суперкубок Италии и вылетели из Лиги чемпионов после стыковых матчей с «Фейеноордом» (0:1, 1:1).
После 33 туров команда Сержиу Консейсау занимает в Серии А 9-е место.