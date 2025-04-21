Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент Дзюбы о футболке Артема со львом: «Ничего крамольного, никто не пытался принизить заслуги Лоськова. Как бы сказал Карпин: “Не нужно быть скуфами, товарищи”

По некоторым источникам, Дзюба уже превзошел рекорд чемпионатов России по количеству результативных действий (267, у Дмитрия Лоськова 265). По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса«», Лоськов набрал 255 очков за карьеру.

По некоторым источникам, Дзюба уже превзошел рекорд чемпионатов России по количеству результативных действий (267, у Дмитрия Лоськова 265). По данным «Спорт-Экспресса» и Спортса«», Лоськов набрал 255 очков за карьеру. В активе Дзюбы после гола и передачи со «Спартаком» стало 251 (167+84) очко.

На матче со «Спартаком» (2:3) Дзюба продемонстрировал футболку с намеком на побитый рекорд с надписью: «Был лось, стал лев».

«Что касается рекорда по “гол+пас” — если мы опираемся на Transfermarkt, то Артем перегнал Лоськова еще неделю назад. На самом деле, майку Дзюба подготовил еще на прошлый матч. Если бы Кирилл Данилин забил с передачи Артема в игре с “Факелом”, то он бы ее показал. Просто все находились в неведении, что трансфермаркт убрал одну голевую у Лоськова. Но майку готовили заранее, там как раз были цифры 266 и 267. Однако это мелочи и нюансы.

Видел довольно много споров и обсуждений, отчасти даже негативных, которые вызвало изображение на майке Артема. Мне кажется, абсолютно ничего в этом крамольного не было. Никто и не пытался принизить заслуги и уважение к Дмитрию Лоськову. Это всего лишь медийная история, к которой не нужно относиться настолько серьезно, как это сделали некоторые комментаторы, телеграм-каналы и журналисты. Как бы сказал Валерий Карпин: «Не нужно быть скуфами, товарищи».

Уверен, что расстройство от поражения перекрыло у Артема эмоции от рекорда и своей хорошей игры. Но надо еще побить рекорд по остальным версиям, где цифры другие, чтобы уже никаких вопросов не было", — сказал агент Дзюбы Леонид Гольдман.