Агент Дзюбы о футболке Артема со львом: «Ничего крамольного, никто не пытался принизить заслуги Лоськова. Как бы сказал Карпин: “Не нужно быть скуфами, товарищи”

«Что касается рекорда по “гол+пас” — если мы опираемся на Transfermarkt, то Артем перегнал Лоськова еще неделю назад. На самом деле, майку Дзюба подготовил еще на прошлый матч. Если бы Кирилл Данилин забил с передачи Артема в игре с “Факелом”, то он бы ее показал. Просто все находились в неведении, что трансфермаркт убрал одну голевую у Лоськова. Но майку готовили заранее, там как раз были цифры 266 и 267. Однако это мелочи и нюансы.