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Молился за Марадону, но лучшим считал другого. За кого болел Папа Римский и кого любил в футболе

Сегодня Франциск скончался.

Источник: AP 2024

Папа Римский Франциск скончался. Он ушел из жизни сразу после католической Пасхи, 21 апреля в своей резиденции около Собора Святого Петра. Последние месяцы понтифик боролся с тяжелыми заболеваниями, включая инфекцию дыхательных путей и почечную недостаточность. Ему было 88 лет.

Франциск, а до избрания — Хорхе Марио Бергольо, родился и вырос в Буэнос-Айресе. Там он закончил Семинарию Вилья-Девото и был назначен Архиепископом Буэнос-Айреса и примас Аргентины, а 13 марта 2013 года был избран Его Святейшеством, став первым за 12 веков папой не из Европы.

Как и большинство его соотечественников — аргентинцев, Франциск всем сердцем любил футбол. И вплоть до самой смерти старался следить за обожаемым видом спорта.

Источник: AP 2024

Франциск горячо болел за популярный аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо». В детстве и подростковом возрасте он регулярно посещал матчи команды и даже состоял в ее фан-клубе.

С 1990 года будущий Папа Римский перестал смотреть игры «Сан-Лоренсо», так как в целом отказался от просмотра телевизора. Тем не менее он всегда узнавал результаты матчей от своих помощников.

Источник: AP 2024

За это время клуб успел четырежды стать чемпионом Аргентины, выиграть Суперкубок страны, Кубок Меркосур, Южноамериканский кубок и Кубок Либертадорес.

Впрочем, кроме командных пристрастий у Франциска были и персональные. Папа Римский признавался, что очень сильно симпатизировал Марадоне и даже молился за него.

«Я познакомился с Марадоной в 2014 году. На поле он был поэтом, великим чемпионом, радовавшим миллионы людей в Аргентине и Неаполе. Но при этом он был очень ранимым человеком.

Помню, как сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в 1986 году благодаря Диего. Тогда я был во Франкфурте. Это было трудное время — я изучал язык и собирал материал для диссертации. Я узнал о победе Аргентины только на следующий день. Было радостно, но в то же время я почувствовал себя одиноко, ведь мне не с кем было поделиться эмоциями от победы.

Когда мне сообщили о смерти Марадоны, я начал молиться за него. Я послал его семье четки со словами утешения», — говорил Франциск.

Источник: AP 2024

Однако, как ни странно, лучшим футболистом мира аргентинец считал вовсе не Марадону и даже не Месси.

«Кого я выберу лучшим, Месси или Марадону? Ни того и ни другого. Я выберу третьего — это Пеле.

Марадона был великим человеком, но он потерпел неудачу. Бедный парень наткнулся на компанию тех, кто льстил ему и не помог. Он пришел ко мне в первый год моего понтификата, а затем бедняга встретил свой конец.

Месси очень правильный, джентльмен, но величайший — это Пеле. Я встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе, он показался очень человечным», — говорил Папа.

Источник: Reuters

Прямо скажем, очень нетипичный выбор для аргентинца.

Автор: Богдан Горбунов