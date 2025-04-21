Молился за Марадону, но лучшим считал другого. За кого болел Папа Римский и кого любил в футболе

«Я познакомился с Марадоной в 2014 году. На поле он был поэтом, великим чемпионом, радовавшим миллионы людей в Аргентине и Неаполе. Но при этом он был очень ранимым человеком.



Помню, как сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в 1986 году благодаря Диего. Тогда я был во Франкфурте. Это было трудное время — я изучал язык и собирал материал для диссертации. Я узнал о победе Аргентины только на следующий день. Было радостно, но в то же время я почувствовал себя одиноко, ведь мне не с кем было поделиться эмоциями от победы.



Когда мне сообщили о смерти Марадоны, я начал молиться за него. Я послал его семье четки со словами утешения», — говорил Франциск.