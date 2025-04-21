Молился за Марадону, но лучшим считал другого. За кого болел Папа Римский и кого любил в футболе

Папа Римский Франциск скончался. Он ушел из жизни сразу после католической Пасхи, 21 апреля в своей резиденции около Собора Святого Петра. Последние месяцы понтифик боролся с тяжелыми заболеваниями, включая инфекцию дыхательных путей и почечную недостаточность. Ему было 88 лет.
Франциск, а до избрания — Хорхе Марио Бергольо, родился и вырос в Буэнос-Айресе. Там он закончил Семинарию Вилья-Девото и был назначен Архиепископом Буэнос-Айреса и примас Аргентины, а 13 марта 2013 года был избран Его Святейшеством, став первым за 12 веков папой не из Европы.
Как и большинство его соотечественников — аргентинцев, Франциск всем сердцем любил футбол. И вплоть до самой смерти старался следить за обожаемым видом спорта.
Франциск горячо болел за популярный аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо». В детстве и подростковом возрасте он регулярно посещал матчи команды и даже состоял в ее фан-клубе.
С 1990 года будущий Папа Римский перестал смотреть игры «Сан-Лоренсо», так как в целом отказался от просмотра телевизора. Тем не менее он всегда узнавал результаты матчей от своих помощников.
За это время клуб успел четырежды стать чемпионом Аргентины, выиграть Суперкубок страны, Кубок Меркосур, Южноамериканский кубок и Кубок Либертадорес.
Впрочем, кроме командных пристрастий у Франциска были и персональные. Папа Римский признавался, что очень сильно симпатизировал Марадоне и даже молился за него.
«Я познакомился с Марадоной в 2014 году. На поле он был поэтом, великим чемпионом, радовавшим миллионы людей в Аргентине и Неаполе. Но при этом он был очень ранимым человеком.
Помню, как сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в 1986 году благодаря Диего. Тогда я был во Франкфурте. Это было трудное время — я изучал язык и собирал материал для диссертации. Я узнал о победе Аргентины только на следующий день. Было радостно, но в то же время я почувствовал себя одиноко, ведь мне не с кем было поделиться эмоциями от победы.
Когда мне сообщили о смерти Марадоны, я начал молиться за него. Я послал его семье четки со словами утешения», — говорил Франциск.
Однако, как ни странно, лучшим футболистом мира аргентинец считал вовсе не Марадону и даже не Месси.
«Кого я выберу лучшим, Месси или Марадону? Ни того и ни другого. Я выберу третьего — это Пеле.
Марадона был великим человеком, но он потерпел неудачу. Бедный парень наткнулся на компанию тех, кто льстил ему и не помог. Он пришел ко мне в первый год моего понтификата, а затем бедняга встретил свой конец.
Месси очень правильный, джентльмен, но величайший — это Пеле. Я встретил его в самолете, когда был в Буэнос-Айресе, он показался очень человечным», — говорил Папа.
Прямо скажем, очень нетипичный выбор для аргентинца.
Автор: Богдан Горбунов