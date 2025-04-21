Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дзюба уже поставил новую цель — 250 голов. Планки в 260 и более мячей появятся, если он примет решение продолжать карьеру». Агент Артема о мотивации 36-летнего форварда

Сейчас на счету нападающего «Акрона» 238 голов в профессиональной карьере. В августе футболисту исполнится 37 лет.

Источник: Спортс"

"Мотивации Дзюбе не занимать. Он уже поставил новую цель по голам — 250 мячей. Если Артем ее достигнет и примет решение продолжать карьеру, то появятся новые планки: 260 голов и так далее. Проблем с постановкой новых целей для рекордов нет. Это всегда мотивирует.

Но главное — удовольствие, которое Артем получает от футбола. Он реально кайфует от больших матчей, когда много зрителей, крутая атмосфера. Так что ждем окончания сезона.

Думаю, что в течение мая будем думать по поводу будущего и продолжения карьеры. Лично мне хочется верить, что Дзюба еще минимум сезон отыграет, а дальше посмотрим, к чему это приведет", — сказал агент Дзюбы Леонид Гольдман.