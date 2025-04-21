«Дзюба уже поставил новую цель — 250 голов. Планки в 260 и более мячей появятся, если он примет решение продолжать карьеру». Агент Артема о мотивации 36-летнего форварда

"Мотивации Дзюбе не занимать. Он уже поставил новую цель по голам — 250 мячей. Если Артем ее достигнет и примет решение продолжать карьеру, то появятся новые планки: 260 голов и так далее. Проблем с постановкой новых целей для рекордов нет. Это всегда мотивирует.