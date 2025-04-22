Чемпионат Ватикана по футболу — уникальный турнир: в нем есть голубые карточки и перерывы на молитву

Практически в каждой стране мира есть свой чемпионат по футболу. Где-то он признан ФИФА, где-то — нет. Но обычно правила одинаковы и стандартизированы для всех.
Только вот есть одно исключение, которое ярко выбивается из общей массы. Собственные правила установлены в Ватикане. Чем же прославилось самое маленькое государство мира?
Не состоят в ФИФА
Ватикан известен как резиденция Папы Римского. Его территория полностью находится в Риме. По размерам Ватикан меньше всех в мире: площадь государства — 0,44 квадратных километра. Это примерно 20 Красных площадей в Москве или 31 футбольное поле. Несмотря на малые размеры, Ватикан официально обладает суверенитетом.
При этом есть и свои нюансы. Папская резиденция не входит в международные организации, в том числе ФИФА и МОК. Объективно, Ватикану членство и не нужно: всё-таки его жители в основной массе — священники, а не спортсмены.
Но ничто мирское им не чуждо. Даже в религиозном Ватикане очень любят футбол. Впрочем, он имеет собственную форму — ни на что не похожую.
В чемпионате есть «Почтальоны» и «Журналисты»
Первый чемпионат Ватикана прошел еще в 1947 году, но затем его отменили по идеологическим соображениям — мол, негоже посланникам Божьим пинать мяч. Спустя 20 лет была воссоздана местная лига с участием восьми команд. Нынешний формат чемпионата установлен в 1972 году.
Прежде всего нужно понимать, что чемпионат Ватикана не проходит в самом Ватикане — там банально нет места. Все матчи проводятся на стадионе имени святого Петра в Риме. Его вместимость — всего 500 человек. Но для священников больше и не надо. К тому же на стадион открывается вид из собора святого Петра, и в теории сам Папа Римский может посмотреть, как играют его подданные.
Участниками чемпионата Ватикана могут стать сотрудники государственных структур и студенты католических школ и вузов Рима. Обычно команды формируются и называются по корпоративному принципу. Так в турнире играют «Почтальоны», «Гвардейцы», «Журналисты» и многие другие. При этом лимита на иностранцев нет.
— В турнире играют футболисты со всего света: от Габона, Мьянмы и Руанды до Мексики, Аргентины и Бразилии. Есть даже из Папуа-Новой Гвинеи. И, конечно, хозяева — итальянцы. Всего 311 футболистов пяти десятков наций, — писала в 2007 году «Российская газета».
Играют в будни и без рекламы
Правила ватиканского футбола уникальны. Их нельзя спутать ни с чем.
Матч идет в формате «два тайма по 30 минут». По его ходу допустимы небольшие тайм-ауты, которые имеют двойное значение. Во-первых, многим футболистам далеко за 50 лет, и им банально нужен отдых. Во-вторых, в перерывах игроки могут помолиться. Не забываем, кто играет в чемпионате!
У судьи в кармане лежат сразу три карточки. Желтая и красная привычны и выполняют те же функции, что и в других странах — предупреждение и удаление. Но есть еще и голубая карточка, которая наказывает игрока пятиминутным удалением. В основном она дается за нецензурную брань на поле. Да, священники тоже могут материться, и за это их временно выгоняют из игры.
Еще одна особенность ватиканского футбола — отсутствие матчей в воскресенье. Это в Италии можно сыграть в любой день недели. Ватикан в этом плане более строг. Воскресенье — день Божий, и священники посвящают его молитвам, а не футболу. Обычно матчи проходят по понедельникам и вторникам.
Кроме того, на формах команд нет рекламы. Тут всё просто: папская резиденция не смотрит на спорт с коммерческой точки зрения, считая это богохульством.
Проиграли 4:21
Очередной чемпионат Ватикана стартовал в марте. Чуть ранее был разыгран Кубок страны. В нем победила сборная работников архива, обыгравшая в финале «Дирсеко» — 4:1.
Некоторые ватиканские команды известны далеко за пределами страны. Например, «Гвардия» в 2017 году посетила базу мюнхенской «Баварии». Священники пообщались с футболистами и тренером Карло Анчелотти, а также обменялись подарками.
Из лучших игроков чемпионата Ватикана формируется сборная страны — впрочем, она играет крайне редко. В товарищеских матчах, зафиксированных официально, карликовая страна победила лишь один раз — в октябре 2008 года она обыграла молодежную сборную Китая (4:3). А вот в неофициальных играх ватиканцы выигрывали почаще, но и проигрывали гораздо жестче. Например, в 2016 году представители Папской резиденции были уничтожены менхенгладбахской «Боруссией» — 4:21.
При этом в теории Ватикан мог получить очень крутую сборную с европейскими перспективами. Однажды на него вышла одна букмекерская компания и предложила большой контракт, но ожидаемо получила отказ. Всё-таки религия и ставки — две несовместимые вещи.
Автор: Дмитрий Панов