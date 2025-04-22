Чемпионат Ватикана по футболу — уникальный турнир: в нем есть голубые карточки и перерывы на молитву

Прежде всего нужно понимать, что чемпионат Ватикана не проходит в самом Ватикане — там банально нет места. Все матчи проводятся на стадионе имени святого Петра в Риме. Его вместимость — всего 500 человек. Но для священников больше и не надо. К тому же на стадион открывается вид из собора святого Петра, и в теории сам Папа Римский может посмотреть, как играют его подданные.