Первый тренер Головина рассказал о проблемах с футболом на родине игрока «Монако»

— У нас нет большой команды мастеров. Дети бы стремились туда попасть. И не только у нас, в Кемеровской области достаточно детей занимаются. Они бы оставались на родине, играли в профессиональный футбол. А сейчас кого заметят, пригласят, тот и играет. Свои команды у нас были, но они исчезли — в Новокузнецке, Прокопьевске, Междуреченске и в Кемерове. Сейчас остался только мини-футбол.