СМИ: президент «Сан-Лоренцо» попался на взятке в 25 тысяч долларов

Сам функционер заявил, что его репутацию пытаются очернить, а также отметил, что совместно со своим адвокатом уже подал жалобу в генеральную прокуратуру Буэнос-Айреса. Моретти заявил, что сложит с себя полномочия президента клуба, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией.