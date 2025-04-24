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СМИ: президент «Сан-Лоренцо» попался на взятке в 25 тысяч долларов

Lance: президент «Сан-Лоренцо» попался на взятке в 25 тысяч долларов на камеру.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренцо» Марсело Моретти был запечатлен на скрытую камеру в момент получения взятки в размере 25 тысяч долларов, сообщает Lance.

На видео президент команды получает 25 тысяч долларов от женщины, которая просит функционера о том, чтобы ее сын смог выступать за клуб в молодежной лиге.

Сам функционер заявил, что его репутацию пытаются очернить, а также отметил, что совместно со своим адвокатом уже подал жалобу в генеральную прокуратуру Буэнос-Айреса. Моретти заявил, что сложит с себя полномочия президента клуба, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией.

В клубе приняли временную отставку Моретти. По информации СМИ, внутреннее руководство клуба и официальные лица Ассоциации футбола Аргентины (AFA) призывали его временно уйти в отставку.