AP: в Эквадоре похитили жену и пятилетнего ребенка футболиста

Согласно заявлению начальника местной полиции, семью Родригеса похитили около 3 часов ночи по местному времени. Сам футболист спрятался под кроватью, когда услышал взлом двери. После этого преступники похитили его жену и ребенка, перед этим спросив женщину местонахождение Родригеса. Похитители передвигались на сером пикапе с двойной кабиной.