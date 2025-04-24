AP: в Эквадоре похитили жену и пятилетнего ребенка футболиста

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Полиция проводит расследование по факту похищения жены и пятилетнего ребенка футболиста эквадорского клуба «Эмелек» Джексона Родригеса в городе Гуякиль, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Согласно заявлению начальника местной полиции, семью Родригеса похитили около 3 часов ночи по местному времени. Сам футболист спрятался под кроватью, когда услышал взлом двери. После этого преступники похитили его жену и ребенка, перед этим спросив женщину местонахождение Родригеса. Похитители передвигались на сером пикапе с двойной кабиной.
Ранее власти Эквадора ввели режим чрезвычайного положения в попытке сдержать волну насилия, охватившую страну. По официальным данным, за первые 45 дней текущего года в стране зафиксировано 1 091 убийство — на 63% больше, чем за тот же период 2024 года. Эксперты связывают рост насилия с усилением деятельности организованных преступных группировок и наркотрафика.
В декабре 2024 года в Эквадоре прямо на улице похитили бывшего защитника национальной сборной Педро Перласу с целью получения выкупа. Через три дня полицейские выследили преступников, вступив с ними в перестрелку, и освободили экс-футболиста.