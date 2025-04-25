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Шченсны о серии «Барселоны» без поражений: «Мой вклад минимален. Команда играет очень хорошо, и я стараюсь просто не испортить ей все. Мне повезло начать играть тогда, когда мы стали побеждать»

Каталонцы не проигрывают в Ла Лиге с декабря 2024 года.

Источник: Спортс"

"Думаю, это часть большого стечения обстоятельств. Мой вклад в то, что мы не проиграли ни разу, достаточно минимален.

Команда играет в очень хороший футбол, много забивает. Я стараюсь просто не испортить ей все. Вот и все.

Мне просто повезло, что я начал играть тогда, когда команда начала побеждать.

Также важно то, как мы защищаемся. От того, что футболисты хотят защищаться, блокируют каждый удар, выигрывают каждое единоборство, моя работа становится намного проще. Я могу просто — за неимением лучшего выражения — пойти и выкурить сигаретку«, — заявил вратарь “Барселоны”.