Шченсны о серии «Барселоны» без поражений: «Мой вклад минимален. Команда играет очень хорошо, и я стараюсь просто не испортить ей все. Мне повезло начать играть тогда, когда мы стали побеждать»

Также важно то, как мы защищаемся. От того, что футболисты хотят защищаться, блокируют каждый удар, выигрывают каждое единоборство, моя работа становится намного проще. Я могу просто — за неимением лучшего выражения — пойти и выкурить сигаретку«, — заявил вратарь “Барселоны”.