Рафинью не устраивает предложенная «Барселоной» зарплата по новому контракту. О сроке соглашения стороны тоже пока не договорились (Diario Sport)

По информации Diario Sport, руководство «блауграны» решило предложить игроку новый контракт, однако позиции сторон по ключевым вопросам серьезно расходятся.
«Барселона» предлагает заключить договор на один год с опцией продления еще на один сезон — клуб хочет избежать повторения случаев, когда футболисты подписывали очень длительные и очень дорогие контракты. Бразилец же рассчитывает подписать контракт на два фиксированных года.
Кроме того, Рафинья недоволен предложенной зарплатой. Агенты игрока настаивают на том, чтобы «Барса» улучшила свое предложение, если хочет убедить убедить его.
С согласованием суммы отступных проблем не возникнет. Клуб считает, что она не должна быть слишком высокой — вероятно, она составит 80 млн евро.
В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья провел 31 матч, отличившись 15 голами и 9 ассистами. Его статистика — здесь.