Рафинью не устраивает предложенная «Барселоной» зарплата по новому контракту. О сроке соглашения стороны тоже пока не договорились (Diario Sport)

«Барселона» предлагает заключить договор на один год с опцией продления еще на один сезон — клуб хочет избежать повторения случаев, когда футболисты подписывали очень длительные и очень дорогие контракты. Бразилец же рассчитывает подписать контракт на два фиксированных года.