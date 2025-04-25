Гюндоган про АПЛ: «Ни в одной лиге мира нет такого уровня, каждый матч очень сложный. Раньше можно было показать 70% от своего уровня и победить, но сейчас требования очень высоки»

"Уровень АПЛ очень высок. Если взглянуть на все команды — ни в одной лиге мира нет такого уровня. Каждый матч очень сложный. И Кубок Англии отражает это, а также то, почему эти команды дошли до этой стадии. Каждый соперник очень неудобен.
Когда мы проиграли у «Ноттингема» дома, мы были не на высоте, а в АПЛ за такое наказывают. Может, раньше можно было показать 70%, 80%, 90% от своего уровня и все равно победить, но сейчас требования очень высоки. «Ноттингем» хорош в том, что делает. Он может попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Мы были недостаточно хороши, когда проиграли ему, и если мы хотим выйти в финал, то должны выступить лучше«, — сказал хавбек “Манчестер Сити”.