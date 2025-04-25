Гюндоган про АПЛ: «Ни в одной лиге мира нет такого уровня, каждый матч очень сложный. Раньше можно было показать 70% от своего уровня и победить, но сейчас требования очень высоки»

Когда мы проиграли у «Ноттингема» дома, мы были не на высоте, а в АПЛ за такое наказывают. Может, раньше можно было показать 70%, 80%, 90% от своего уровня и все равно победить, но сейчас требования очень высоки. «Ноттингем» хорош в том, что делает. Он может попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.