Рэшфорд все еще открыт к переходу в «Барсу». Форвард не входит в планы Аморима и вряд ли вернется в «МЮ»

Полноценный трансфер англичанина обойдется «Вилле» в 40 миллионов фунтов. Зарплата футболиста составляет 350 тысяч фунтов в неделю.
Рэшфорд по-прежнему открыт к переходу в «Барселону», которая была заинтересована в трансфере зимой. Однако каталонцам будет сложно осуществить сделку летом из-за финансовых проблем.
Отмечается, что Маркус вряд ли вернется в состав «Манчестер Юнайтед». Он не выходит в долгосрочные планы главного тренера команды Рубена Аморима.
Рэшфорд хочет играть за клуб, выступающий в ЛЧ. «Астон Вилла» еще не решила, выкупать ли Маркуса за 40 млн фунтов, высокая зарплата игрока может стать преградой.
Рэшфорд не будет обсуждать свое будущее до лета. «Астон Вилла» хочет выкупить форварда у «МЮ» по окончании аренды (Independent).