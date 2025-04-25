Рэшфорд все еще открыт к переходу в «Барсу». Форвард не входит в планы Аморима и вряд ли вернется в «МЮ»

В данный момент 27-летний нападающий выступает за «Астон Виллу» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». Чтобы принять решение о возможном выкупе игрока, клубу из Бирмингема придется оценить свое финансовое положение по окончании сезона, пишет GiveMeSport.