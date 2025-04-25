«Не зря Дзюба сменил чуть ли не 10 клубов. Иногда он переходит за грань фола. Эпизод с лосем и львом — вопрос воспитания и меры». Белоус о футболке форварда «Акрона»

"Не зря за свою карьеру Дзюба сменил чуть ли не 10 клубов. Несмотря на то, что он сейчас уже в почтенном возрасте для футбола, у него много таких моментов, где он пытается обострить ситуацию. Он лидер раздевалки, у него футбольное мышление, прекрасная спартаковская школа, но иногда он переходит за грань фола.