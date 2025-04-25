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«Не зря Дзюба сменил чуть ли не 10 клубов. Иногда он переходит за грань фола. Эпизод с лосем и львом — вопрос воспитания и меры». Белоус о футболке форварда «Акрона»

Нападающий Акрона после гола Спартаку показал футболку, на которой изображен лев, поставивший лапы на побежденного лося в Колизее. Надпись гласила: Был лось, стал лев .
Источник: Спортс"

"Не зря за свою карьеру Дзюба сменил чуть ли не 10 клубов. Несмотря на то, что он сейчас уже в почтенном возрасте для футбола, у него много таких моментов, где он пытается обострить ситуацию. Он лидер раздевалки, у него футбольное мышление, прекрасная спартаковская школа, но иногда он переходит за грань фола.

Пытаться эпатировать лучше на футбольном поле за счет голов, передач. Он запомнится на долгое время в нашем футболе. Но в некоторых моментах надо быть поскромнее. Эпизод с лосем и львом — вопрос воспитания и меры. Такие эпизоды вносят определенное оживление, потому что об этом говорят болельщики, журналисты.

Месси любят за то, что он делает на футбольном поле, а за его пределами он скромный парень. Он не склонен к эпатажу. Дзюбе надо реализовываться на футбольном поле, а не за счет каких-то реплик, действий. Конечно, ради красного словца не пожалеешь и родного отца, но меру надо знать«, — сказал экс-вице-президент “Локомотива”.

«Был лось — стал лев». Такой футболкой Дзюба отпраздновал гол «Спартаку».