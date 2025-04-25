Лакруа о христианах в «Кристал Пэлас»: «Мы с первых матчей молимся и отдаем игру в руки Бога. Я больше похож на пастора этой команды. Много говорю об Иисусе, многое знаю о Библии»

«У нас в команде много христиан, и обычно христианство — это большая семья. Я сказал, что перед матчами мы будем приходить, отдавать игру в руки Бога и вместе молиться. Мы делаем это с моих первых матчей здесь. Думаю, многие ребята этого хотели, но не знали, как это сделать. Я сказал: “Давайте сделаем это”. И теперь это стало чем-то привычным.
Я больше похож на пастора этой команды. Я много говорю об Иисусе, о Боге. Я люблю Бога. Я многое знаю о Библии, об Иисусе, стараюсь делиться знаниями, потому что порой все это сложно понять. Я изо всех сил стараюсь нести слово [Божье] «, — сказал защитник “Кристал Пэлас”.