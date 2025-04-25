Джейми О’Хара: «Кунья ходит пешком больше всех в АПЛ — будет ли этого достаточно в “МЮ”? На его месте я бы вообще задумался, стоит ли туда идти. Не уверен, что команда до

Кунья — игрок, который больше всех ходит пешком в Премьер-лиге, достаточно ли этого будет в «Юнайтед»? Не уверен.
«Ман Юнайтед» нужен центральный полузащитник, но Кунья — это больше игрок, который думает про атаку. Они избавились от игрока, который абсолютно точно вписался бы в систему Рубена Аморима, Скотта Мактоминея — он сейчас зажигает в Серии А. Андреас Перейра — еще один игрок, от которого «Юнайтед» избавился и который идеально подошел бы ему.
Если бы я был на месте Куньи, то задумался бы, хочу ли я вообще подписывать контракт с «Юнайтед», учитывая ситуацию. Я не уверен, что эта команда достаточно хороша.
Она была ужасна в матче против «Вулвс», и я не знаю, куда клуб будет двигаться в ближайшем будущем. Кроме Бруну Фернандеша, у «Юнайтед» больше ничего нет«, — сказал бывший полузащитник “Вулверхэмптона” в интервью Grosvenor Sport.