Джейми О’Хара: «Кунья ходит пешком больше всех в АПЛ — будет ли этого достаточно в “МЮ”? На его месте я бы вообще задумался, стоит ли туда идти. Не уверен, что команда до

«Ман Юнайтед» нужен центральный полузащитник, но Кунья — это больше игрок, который думает про атаку. Они избавились от игрока, который абсолютно точно вписался бы в систему Рубена Аморима, Скотта Мактоминея — он сейчас зажигает в Серии А. Андреас Перейра — еще один игрок, от которого «Юнайтед» избавился и который идеально подошел бы ему.