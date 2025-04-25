«Опыт на стороне “Зенита”, но “Динамо” может собраться на отдельный матч и победить». Силкин об игре 26-го тура

«Динамо» вполне может оказать сопротивление «Зениту», отобрать у него очки и даже победить. Но все зависит от эмоций, куража, умения реализовывать моменты и не ошибаться в обороне. У «Динамо» сейчас команда, которая крайне нестабильна во всех этих факторах. Она может хорошо играть, но проиграть из-за отдельных ошибок сзади и нереализованных моментов впереди.
Здесь опыт «Зенита» на его стороне. К тому же команда из Питера будет крайне мотивирована с учетом чемпионской гонки. Но при этом «Динамо» также может собраться на отдельный матч. К тому же результативность Гладышева дает основание верить, что его команда использует то, что создаст в атаке, и уже не так зависима от Тюкавина, как еще месяц назад«, — сказал бывший тренер “Динамо”.