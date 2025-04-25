Симеоне о Гризманне: «Не сомневаюсь, что Антуан обретет свою лучшую форму. Нужно время и душевное спокойствие»

"Команда показала очень цельную игру. [Быстрый] гол помог нам, были еще моменты, и второй мяч придал нам спокойствия. Соперник стал больше давить, и во втором тайме игра приобрела более тактический характер. Мы знали, что сможем контратаковать.
Антуан [Гризманн] вышел на замену и сделал то, что было нужно команде (отдал голевой пас — Спортс«). Он был важным игроком на поле, как и все его партнеры. Ему нужно время и душевное спокойствие. Не сомневаюсь, что Антуан обретет свою лучшую форму. Не знаю, когда это случится — сейчас, на клубном чемпионате мира или в следующем сезоне», — сказал Симеоне.
Гризманн совершил результативное действие впервые за 2 месяца — ассист на Альвареса в игре с «Райо». Было 10 матчей подряд без голов и передач.