Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент Шешко о возможном «невероятном предложении» «Зенита»: «Думаю, ответ очевиден»

Представитель нападающего «Лейпцига» ответил на вопрос, согласится ли 21-летний игрок сборной Словении перейти в петербургский клуб в случае невероятного предложения.

Источник: Спортс"

«Думаю, ответ очевиден», — сказал Элвис Башанович.

Ранее сообщалось об интересе к Шешко со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

В 41 матче сезона во всех турнирах на счету форварда 20 голов и 6 ассистов за «Лейпциг».