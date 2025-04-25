Агент Шешко о возможном «невероятном предложении» «Зенита»: «Думаю, ответ очевиден»

«Думаю, ответ очевиден», — сказал Элвис Башанович.
Ранее сообщалось об интересе к Шешко со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».
В 41 матче сезона во всех турнирах на счету форварда 20 голов и 6 ассистов за «Лейпциг».
Представитель нападающего «Лейпцига» ответил на вопрос, согласится ли 21-летний игрок сборной Словении перейти в петербургский клуб в случае невероятного предложения.
«Думаю, ответ очевиден», — сказал Элвис Башанович.
Ранее сообщалось об интересе к Шешко со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».
В 41 матче сезона во всех турнирах на счету форварда 20 голов и 6 ассистов за «Лейпциг».