«Победитель матча “Спартак” — ЦСКА сможет бороться за чемпионство. Накал будет запредельный». Юран о дерби

Я думаю, этот матч для двух команд является одним из определяющих, кто будет участвовать в гонке, пытаться бороться за чемпионство. Понятно, что не от этих команд зависит, а в большей степени от «Зенита» и «Краснодара», от того, сколько очков они наберут. Поэтому кто победит в матче «Спартак» — ЦСКА, тот гипотетически будет иметь возможность бороться за чемпионство. Поэтому накал будет запредельный«, — сказал экс-тренер “Пари НН” и “Химок”.