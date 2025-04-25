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«Победитель матча “Спартак” — ЦСКА сможет бороться за чемпионство. Накал будет запредельный». Юран о дерби

Игра 26-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу на «Лукойл-Арене».

Источник: Sports

"Это дерби, нервы на пределе, каждый хочет выиграть. Для болельщиков обеих команд непростой матч, можно чемпионом не стать, но выиграть в таком матче важно.

Надеюсь, этот матч совместит и хороший футбол, и эмоциональные моменты, ведь так во всех дерби в других чемпионатах, есть стычки и футбол. Это отдельный матч, отдельный настрой, кого-то из футболистов захлестывают эмоции, кто-то справляется. Но эмоции точно должны присутствовать.

Я думаю, этот матч для двух команд является одним из определяющих, кто будет участвовать в гонке, пытаться бороться за чемпионство. Понятно, что не от этих команд зависит, а в большей степени от «Зенита» и «Краснодара», от того, сколько очков они наберут. Поэтому кто победит в матче «Спартак» — ЦСКА, тот гипотетически будет иметь возможность бороться за чемпионство. Поэтому накал будет запредельный«, — сказал экс-тренер “Пари НН” и “Химок”.