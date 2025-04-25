«Сочи» о стадионе «Фишт» для «Черноморца»: «Если как резервный — это одно дело. В первую очередь комфортно должно быть команде, базирующейся на арене все время»

Мы стараемся держать стадион и поле в достаточно хороших кондициях, чтобы нам там было комфортно играть. В первую очередь комфортно должно быть команде, которая на арене и базируется все время. Я это обговаривал ранее и озвучивал — тут не должно быть сюрпризов для «Черноморца». Я им сразу сказал, на что мы готовы", — сказал Дмитрий Рубашко.