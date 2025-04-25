«Сочи» о стадионе «Фишт» для «Черноморца»: «Если как резервный — это одно дело. В первую очередь комфортно должно быть команде, базирующейся на арене все время»

«Мы против того, чтобы предоставлять наш домашний стадион. Если использовать его как резервный — это одно дело. Все‑таки сами понимаете, что резервный стадион не так часто используется. Например, у меня есть договоренность с “Краснодаром”, что там у нас резервный стадион. Но я понимаю, что я этой опцией вряд ли воспользуюсь. Это достаточно редкая история.
Мы стараемся держать стадион и поле в достаточно хороших кондициях, чтобы нам там было комфортно играть. В первую очередь комфортно должно быть команде, которая на арене и базируется все время. Я это обговаривал ранее и озвучивал — тут не должно быть сюрпризов для «Черноморца». Я им сразу сказал, на что мы готовы", — сказал Дмитрий Рубашко.