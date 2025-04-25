Личка об экс-футболистах: «Не понимаю тех, кто начинает жестко критиковать бывших партнеров и игроков. Говорят, что когда вот они играли и так далее»

"Честно, было очень тяжело комментировать гол Саши Овечкина. Потому что нужно уметь комментировать, нужна практика. Сначала я не знал, что говорить, было тяжело.
Не знаю, смогу ли работать комментатором в будущем. Я попробовал, делал так на чешском телевидении. Может быть, и да, когда меня пригласят, но стать только комментатором я бы не хотел.
Честно скажу, иногда не понимаю людей, которые играли в футбол, сейчас только комментируют, иногда начинают жестко критиковать своих бывших партнеров и игроков.
Говорят, что когда вот они играли и так далее«, — сказал главный тренер “Динамо” Марцел Личка.