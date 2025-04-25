Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Личка об экс-футболистах: «Не понимаю тех, кто начинает жестко критиковать бывших партнеров и игроков. Говорят, что когда вот они играли и так далее»

В апреле нападающий Вашингтона и воспитанник Динамо Александр Овечкин установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Уэйна Гретцки.
Источник: Спортс"

"Честно, было очень тяжело комментировать гол Саши Овечкина. Потому что нужно уметь комментировать, нужна практика. Сначала я не знал, что говорить, было тяжело.

Не знаю, смогу ли работать комментатором в будущем. Я попробовал, делал так на чешском телевидении. Может быть, и да, когда меня пригласят, но стать только комментатором я бы не хотел.

Честно скажу, иногда не понимаю людей, которые играли в футбол, сейчас только комментируют, иногда начинают жестко критиковать своих бывших партнеров и игроков.

Говорят, что когда вот они играли и так далее«, — сказал главный тренер “Динамо” Марцел Личка.