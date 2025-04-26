Тренер махачкалинского «Динамо» про 2:3 с «Краснодаром»: «Недовольны результатом, тем более когда могли сравнять на последней минуте. Характер наших ребят заслуживает уважения»

— Конечно, матч был очень эмоциональный. Я думаю, в какие‑то моменты было даже слишком много эмоций на поле. Понятно, что ощущения от матча двоякие. Конечно, мы недовольны результатом, тем более когда могли сравнять на последней минуте. С другой стороны, характер и та борьба, которая была показана на поле нашими ребятами, заслуживает уважения. Я думаю, что нам теперь важно с таким же настроем, с такой самоотдачей готовиться к следующим матчам.