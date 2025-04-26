ЭСК поддержала отмену гола «Пари НН» в ворота «Локо» и неудаление Самошникова. Пенальти «Оренбурга» в игре с «Махачкалой» не назначен правильно

«Пари НН» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Локомотивом»: по отмененному голу и неудалению защитника Илья Самошникова.
Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот команды «Локомотив». Голосование: единогласно.
Мотивировка: гол был забит незамедлительно после контакта мяча с рукой Вячеслава Грулева. Согласно правилам игры гол должен быть отменен, если он был забит рукой, или мяч касается руки, и этот же игрок сразу же забивает гол.
Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Локомотив» Илью Самошникова.
Голосование: большинство голосов.
Мотивировка: Илья Самошников совершает безрассудный подкат, касаясь мяча. Он совершает частичный контакт вскользь с голенью игрока «Пари НН» Владислава Карапузова, сгибая при этом ногу.
Также ЭСК поддержала решения арбитра Ранэля Зиякова, обслуживавшего матч «Оренбурга» с махачкалинским «Динамо» (2:1). Судья отменил гол «Оренбурга» на 16-й минуте, на 33-й он не назначил пенальти в ворота махачкалинской команды, на 96-й удалил с поля игрока «Динамо» Муталипа Алибекова.
«Момент по обращению ФК “Оренбург”. Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды “Динамо”. Решение комиссии: судья правильно отменил взятие ворот команды “Динамо”. Голосование: большинство голосов.
Мотивировка: игрок «Оренбурга» Максим Сыщенко совершил толчок в спину защитника «Динамо» Мрезига Хуссема Эдигу, повлияв на возможность игрока обороны сыграть в мяч. Нападающий тем самым получил незаслуженное преимущество перед соперником.
Момент по обращению ФК «Оренбург». Суть обращения: проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Динамо». Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо». Голосование: единогласно.
Мотивировка: защитник «Динамо» Темиркан Сундуков совершил контакт руками с атакующим игроком «Оренбурга» Максимом Сыщенко, который не является наказуемым. Этот контакт не повлиял на возможность атакующего игрока сыграть в мяч.
Момент по обращению ФК «Динамо» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Суть обращения: проверка решения удалить с поля игрока команды «Динамо» Муталипа Алибекова. Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Динамо» Муталипа Алибекова. Голосование: большинство голосов.
Мотивировка: наказуемый контакт мяча с рукой Муталипа Алибекова является лишением соперника явной возможности забить гол. У атакующего игрока «Оренбурга» Максима Савельева имелась возможность контролировать мяч, который двигался в направлении ворот. Позиция других игроков «Динамо» не позволяла вступить в единоборство за мяч с нападающим «Оренбурга», — говорится в заявлении ЭСК.