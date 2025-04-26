Глава RFEF о судьях: «Я говорил с “Реалом”, надеюсь на здравый смысл и ответственность. Мы уже работаем над структурными изменениями»

Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».
«Реал» был недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось, что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Позже клуб опроверг возможность бойкота финала с «Барсой»: «Неуместные заявления арбитров не могут омрачить матч мирового значения. Футбольные ценности должны преобладать».
"Я президент федерации, а это вопрос, касающийся Технического комитета судей. Сегодня мы здесь, чтобы наслаждаться итогом проделанной работы — давайте сосредоточимся на этом.
В Севилье тысячи болельщиков, по всему миру — миллионы зрителей. Я призываю всех к ответственности и спокойствию, чтобы праздник прошел достойно.
Я говорил с «Мадридом», надеюсь на здравый смысл и ответственность всех сторон. Каждый знает, что ему делать.
Мы уже работаем над структурными изменениями: была создана комиссия, в которую входит и «Реал», чтобы с нового сезона все стороны футбола участвовали в процессе более активно.
Конечно, финал состоится. Надеюсь, завтра мы станем свидетелями великого матча", — заявил президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан.
Судейский скандал перед класико: арбитр расплакался из-за клубного ТВ «Реала», «Мадрид» полыхает.