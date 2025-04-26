Энрике об 1:3: «Хочу поздравить “Ниццу”. Они показали 100-процентную эффективность. Не думаю, что результат справедлив»

«Прежде всего хочу поздравить “Ниццу”. Они показали 100-процентную эффективность. Они один раз приблизились к нашим воротам в первом тайме — и забили. Затем у них было два момента — они и их реализовали, показав очень высокую. эффективность.
Не думаю, что результат справедлив. Мы играли хорошо на протяжении всего матча. К перерыву мы заслуживали большего, чем ничья, а во втором тайме пропустили после первого же их момента. Неожиданный результат, но такое бывает.
Мы хотели и дальше бить рекорды, но этот [без поражений в чемпионате] мы уже упустили. Но это не отменяет нашу цель — выход в финал Лиги чемпионов«, — сказал тренер “ПСЖ”.