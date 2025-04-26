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Масалитин о ЦСКА: «У форвардов нет должного взаимодействия. Хочется такого тандема, как Азмун и Дзюба»

— По-вашему, какие линии ЦСКА, что называется, недотягивают?

Источник: Спортс"

— Подводят форварды. Ну нет у них должного взаимодействия, и все тут! Примеры, как должны действовать нападающие, мы видели и видим постоянно в тех же больших европейских клубах: они обязаны чувствовать и дополнять друг друга.

А в России в этом отношении не раз срывали аплодисменты бывшие питерцы Азмун и Дзюба: взаимодействовали они просто великолепно и, как следствие, много забивали.

Конечно, очень хочется, чтобы такой тандем был и в ЦСКА. И чтобы эти нападающие, как и все игроки команды, участвовали в ромбе, который выстраивает Николич, — сказал экс-игрок ЦСКА.