Масалитин о ЦСКА: «У форвардов нет должного взаимодействия. Хочется такого тандема, как Азмун и Дзюба»

— Подводят форварды. Ну нет у них должного взаимодействия, и все тут! Примеры, как должны действовать нападающие, мы видели и видим постоянно в тех же больших европейских клубах: они обязаны чувствовать и дополнять друг друга.
А в России в этом отношении не раз срывали аплодисменты бывшие питерцы Азмун и Дзюба: взаимодействовали они просто великолепно и, как следствие, много забивали.
Конечно, очень хочется, чтобы такой тандем был и в ЦСКА. И чтобы эти нападающие, как и все игроки команды, участвовали в ромбе, который выстраивает Николич, — сказал экс-игрок ЦСКА.