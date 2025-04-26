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«Реал» надеется, что Высший совет по спорту или ФИФА вмешаются в ситуацию с судьями (El Chiringuito TV)

Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Источник: Спортс"

По данным источника, в преддверии сегодняшнего финала Кубка Испании против «Барселоны» мадридский клуб рассчитывает, что Высший совет по спорту или Международная федерация футбола отреагируют на скандал вокруг назначения на класико бригады арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа.

Сообщалось, что «Реал» хочет отстранения судьи от игры с «блауграной» — «Мадрид» ошеломлен слезами Бенгоэчеа на пресс-конференции.

Судейский скандал перед класико: арбитр расплакался из-за клубного ТВ «Реала», «Мадрид» полыхает.